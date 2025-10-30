Kiev, '3 morti e 21 feriti in raid russi in Ucraina'

Tre persone sono state uccise e altre 21 sono rimaste ferite in seguito agli attacchi russi nelle regioni di Kherson, Donetsk, Sumy e Kharkiv, Kiev e Zaporizhzia. Lo sostengono le autorità locali, citate da Ukrainska Pravda.

Nella regione di Kherson, le truppe russe hanno attaccato infrastrutture, 12 persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini. Nella regione di Donetsk, due residenti di Druzhkivka e Kryvyi Rih sono morti. Altre 7 persone sono rimaste ferite. Nel Sumy, i russi hanno utilizzato bombe aeree, droni, artiglieria, mortai e lanciagranate. Un uomo è morto nella comunità di Yunakivska. Tredici feriti nello Zaporizhia.