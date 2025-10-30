Mercoledì 29 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ponte sullo Stretto Contratto colf e badantiSinner ParigiBonus mamme 2025Spalletti Juve
Acquista il giornale
Ultima oraKiev, '3 morti e 21 feriti in raid russi in Ucraina'
30 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Kiev, '3 morti e 21 feriti in raid russi in Ucraina'

Kiev, '3 morti e 21 feriti in raid russi in Ucraina'

Colpite sei regioni

Colpite sei regioni

Colpite sei regioni

Tre persone sono state uccise e altre 21 sono rimaste ferite in seguito agli attacchi russi nelle regioni di Kherson, Donetsk, Sumy e Kharkiv, Kiev e Zaporizhzia. Lo sostengono le autorità locali, citate da Ukrainska Pravda.

Nella regione di Kherson, le truppe russe hanno attaccato infrastrutture, 12 persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini. Nella regione di Donetsk, due residenti di Druzhkivka e Kryvyi Rih sono morti. Altre 7 persone sono rimaste ferite. Nel Sumy, i russi hanno utilizzato bombe aeree, droni, artiglieria, mortai e lanciagranate. Un uomo è morto nella comunità di Yunakivska. Tredici feriti nello Zaporizhia.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina