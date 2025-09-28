Domenica 28 Settembre 2025

Flotilla, il Quirinale va ascoltato

Raffaele Marmo
Flotilla, il Quirinale va ascoltato
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ucraina newsFlotillaMotoGp GiapponeGarlascoQuando cambia l'oraFinale volley
Acquista il giornale
Ultima oraKiev, 2 morti e 10 feriti nell'attacco oggi sulla capitale
28 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Kiev, 2 morti e 10 feriti nell'attacco oggi sulla capitale

Kiev, 2 morti e 10 feriti nell'attacco oggi sulla capitale

Secondo le prime informazioni anche una 12enne tra le vittime

Secondo le prime informazioni anche una 12enne tra le vittime

Secondo le prime informazioni anche una 12enne tra le vittime

A Kiev, due persone sono state uccise e 10 ferite in seguito a un attacco russo oggi, secondo il capo dell'amministrazione militare della città, Timur Tkachenko citato da Ukrinform. "Al momento a Kiev sono stati confermati 10 feriti e almeno 2 morti. Probabilmente i dati non sono definitivi", ha scritto Tkachenko su Telegram. Secondo le prime informazioni, una bambina di 12 anni è rimasta uccisa nel quartiere Solomiansky di Kiev.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina