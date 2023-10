Khaled El Qaisi liberato da Israele con condizioni

Khaled El Qaisi, il giovane italo-palestinese, è stato scarcerato dal carcere israeliano in cui era detenuto dal 31 agosto. La decisione è stata presa da un tribunale di Rishon le Tzion, con la condizione che per sette giorni resti a disposizione delle autorità e consegni il passaporto. Si apprende che andrà a Betlemme per i sette giorni. La notizia è stata confermata dalla moglie Francesca Antinucci: "Per una settimana non può muoversi dai Territori".