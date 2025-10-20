Kering vende divisione beauty a L'Oréal per 4 miliardi di euro

Il gruppo del lusso Kering venderà la sua divisione beauty, incluso il marchio Creed, alla società francese L'Oréal, nonché lo sviluppo dei prodotti di bellezza a marchio Gucci dopo la scadenza dell'attuale licenza con Coty. Lo si apprende da un comunicato congiunto delle due azienda.
L'accordo, che include la vendita di Creed e l'istituzione di licenze cinquantennali per i marchi iconici di Kering, ha un valore di 4 miliardi di euro, pagabili in contanti al completamento della transazione.
L'annuncio arriva appena un mese dopo l'insediamento di Luca de Meo come CEO di Kering, incaricato di rilanciare il gruppo.