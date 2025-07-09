Venerdì 10 Ottobre 2025

Giulio Mola
9 lug 2025
Kellogg alla call dei Volenterosi, la prima volta degli Usa

Inviato per Ucraina si collega con Meloni e altri leader da Roma

L'inviato speciale del presidente Trump per l'Ucraina, il generale Keith Kellogg, che guiderà la delegazione statunitense all'Ukraine Recovery Conference, secondo quanto si apprende parteciperà anche, insieme alla presidente del Consiglio Meloni, al presidente ucraino Zelensky e agli altri leader presenti a Roma, alla riunione della Coalizione dei Volenterosi che si terrà domani, 10 luglio, a margine della Conferenza. Si tratta, viene sottolineato, della prima volta che gli Stati Uniti prendono parte al formato della Coalizione dei Volenterosi, in linea con quanto sin dall'inizio della creazione del gruppo è stato fortemente auspicato dall'Italia.

