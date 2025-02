Keir Starmer discute con Donald Trump su Ucraina e sicurezza europea

Il premier britannico Keir Starmer intende sollevare giovedì a Washington con il presidente americano Donald Trump il tema dell'unità fra alleati sul dossier ucraino e sulla necessità di affrontare "le minacce" che la Russia continua a rappresentare "con la forza" da posizioni "di forza": per raggiungere "una pace attraverso la forza in Ucraina". Starmer ne ha parlato in Parlamento annunciando una revisione delle spese per la difesa. Il premier ha poi ribadito di considerare la Nato "un pilastro" al pari della sicurezza in Europa e di non voler scegliere fra l'alleanza vitale con gli Usa e quella con gli alleati europeo.