Keir Starmer commenta la sconfitta del Labour contro Reform Uk di Farage

Il premier britannico Keir Starmer ha definito come "deludente" la sconfitta inflitta al suo Labour dal partito trumpiano Reform Uk guidato da Nigel Farage nella elezione suppletiva per un seggio di deputato nel collegio di Runcorn and Helsby, nella contea inglese del Cheshire. Starmer ha dichiarato alla tv di destra GB News che il colpo dimostra come il governo debba "accelerare" nel realizzare il cambiamento mentre la compagine di Farage sta conquistando decine di seggi di consiglieri locali nelle amministrative in Inghilterra.