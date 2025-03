Keir Starmer annuncia accordo da 1,6 miliardi di sterline per missili all'Ucraina

Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato un nuovo accordo per consentire all'Ucraina di utilizzare 1,6 miliardi di sterline (circa 2 miliardi di euro) in finanziamenti per acquistare 5.000 missili per la difesa aerea. Il primo ministro sta rispondendo alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa dopo il vertice di Londra sull'Ucraina e sulla sicurezza europea. I missili "saranno vitali per proteggere le infrastrutture critiche e rafforzare l'Ucraina", ha aggiunto Starmer.