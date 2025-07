Kaufmann presto in Italia, interrogatorio a metà luglio

Sarà estradato nei prossimi giorni, forse la prossima settimana, Francis Kaufmann, il 46enne accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili. L'uomo, dopo il via libera dei giudici di Larissa in Grecia, non ha presentato ricorso in appello e ciò porta ad una accelerazione nelle procedure di trasferimento. Una volta a Roma all'indagato verrà notificata l'ordinanza di custodia cautelare e poi il gip, entro cinque giorni, dovrà fissare l'interrogatorio di garanzia in carcere. All'uomo verrà prelevato il Dna per compararlo con quello di Andromeda, la piccola di una anno trovata morta nel parco a poca distanza dal corpo della madre Anastasia Trofimova.