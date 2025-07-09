Giovedì 9 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
9 lug 2025
Kaufmann arriverà venerdì in Italia

Verrà estradato venerdì in Italia, Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda, trovate morte a Villa Pamphili, a Roma. Il cittadino americano atterrerà a Ciampino.

Dopo l'arrivo a Roma all'indagato verrà notificata l'ordinanza cautelare in cui i pm di Roma gli contestano il duplice omicidio e l'occultamento di cadavere. Entro cinque giorni il gip fisserà l'interrogatorio di garanzia.

Chi indaga è ancora in attesa dei risultati degli istologici che dovranno chiarire le cause del decesso di Anastasia mentre per la piccola gli inquirenti ritengono che sia stata uccisa per strangolamento.

