Katz, 'Unifil ha grande importanza, ruolo per dopoguerra'

"Israele attribuisce grande importanza alle attività di Unifil e non ha alcuna intenzione di danneggiare l'organizzazione o il suo personale. Inoltre, Israele ritiene che l'Unifil svolga un ruolo importante nel 'giorno dopo' la guerra contro Hezbollah". Così su X il ministro degli Esteri israeliano Katz. "È Hezbollah a usare il personale Unifil come scudi umani, sparando deliberatamente ai soldati dell'Idf da luoghi vicini alle postazioni Unifil per creare attriti. Israele continuerà a fare tutto il necessario per ripristinare la sicurezza dei suoi cittadini" e "continuerà a compiere ogni sforzo per evitare di danneggiare l'Unifil".