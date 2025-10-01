Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Katz, ultima occasione per lasciare Gaza city
1 ott 2025
1 ott 2025
Katz, ultima occasione per lasciare Gaza city

"Questa è l'ultima occasione per i residenti di Gaza city che lo desiderano di muoversi verso sud e lasciare i terroristi di Hamas isolati nella città, di fronte all'operazione dell'Idf che continua con piena intensità". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Israel Katz. "L'esercito sta completando in queste ore la presa del corridoio di Netzarim fino alla costa del mare di Gaza, e sta sezionando la Striscia tra nord e sud. In questo modo verrà stretto l'accerchiamento intorno a Gaza city, e chi uscirà verso sud sarà obbligato a passare attraverso i punti di controllo dell'esercito israeliano", ha aggiunto.

