Katz, 'solo 4 corpi ostaggi? Hamas non rispetta obblighi'

Il ministro della Difesa israeliano afferma che Hamas "non adempie ai propri obblighi" annunciando la consegna di solo quattro corpi di ostaggi israeliani oggi. "Il compito urgente che tutti noi siamo impegnati a svolgere ora è garantire il ritorno a casa di tutti gli ostaggi deceduti. L'annuncio di Hamas della prevista restituzione di 4 corpi oggi rappresenta un inadempimento dei propri obblighi", ha scritto Katz su X. "Qualsiasi ritardo o deliberata elusione sarà considerata una palese violazione dell'accordo e sarà perseguita di conseguenza", ha aggiunto.