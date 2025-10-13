Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
13 ott 2025
Katz, 'solo 4 corpi ostaggi? Hamas non rispetta obblighi'

'Qualsiasi ritardo sarà considerato una violazione dell'intesa'

Il ministro della Difesa israeliano afferma che Hamas "non adempie ai propri obblighi" annunciando la consegna di solo quattro corpi di ostaggi israeliani oggi. "Il compito urgente che tutti noi siamo impegnati a svolgere ora è garantire il ritorno a casa di tutti gli ostaggi deceduti. L'annuncio di Hamas della prevista restituzione di 4 corpi oggi rappresenta un inadempimento dei propri obblighi", ha scritto Katz su X. "Qualsiasi ritardo o deliberata elusione sarà considerata una palese violazione dell'accordo e sarà perseguita di conseguenza", ha aggiunto.

