Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Ultima oraKatz: se Gaza city cade, cadrà anche Hamas
16 set 2025
Katz: se Gaza city cade, cadrà anche Hamas

"Vogliamo prendere il controllo di Gaza City perché oggi è il principale simbolo di governo di Hamas. Oggi, se Gaza city cade... cadranno loro". Lo ha detto il ministro Israel Katz durante una visita al quartier generale della 162esima divisione, attualmente operativa nella città di Gaza. "Da Hamas vogliamo solo due cose, che non ci concederà volontariamente: la liberazione di tutti gli ostaggi e il disarmo completo. Quanto più sarà intensa l'offensiva, tanto più Hamas sarà sconfitto direttamente, e allo stesso tempo si creerà una leva più forte per il rilascio degli ostaggi", ha dichiarato.

Katz ha affermato che i "fratelli assassini Sinwar", Yahya e Muhammad, che guidavano il gruppo terroristico nella Striscia prima di essere uccisi dall'Idf, "hanno rovinato Gaza. Se Izz al-Din Haddad continua così, distruggerà Gaza. Pagheranno il prezzo e Gaza sarà distrutta", ha aggiunto.

© Riproduzione riservata

