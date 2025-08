Katz, rafforzeremo la sovranità sul Monte del Tempio

Il ministro della Difesa Israel Katz ha promesso di rafforzare la sovranità di Israele su Gerusalemme, incluso il sito del Monte del Tempio, che per i palestinesi è la Spianata delle Moschee. "Chi odia Israele in tutto il mondo continua a prendere decisioni contro di noi e a protestare, e noi rafforzeremo la nostra presa e sovranità su Gerusalemme, sul Muro Occidentale e sul Monte del Tempio, per sempre", scrive Katz su X, condividendo le immagini mentre visita il Muro con il soldati dell'Idf. Oggi il Monte del Tempio è stato visitato dal ministro Itamar Ben Gvir, scatenando le proteste di Giordania e Arabia Saudita.