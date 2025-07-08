Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
8 lug 2025
Katz, Rafah sarà città umanitaria con 600mila palestinesi

'Non sarà permesso loro di lasciare la zona'

'Non sarà permesso loro di lasciare la zona'

'Non sarà permesso loro di lasciare la zona'

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha annunciato di aver dato istruzioni all'esercito e al suo ministero di presentare un piano per la creazione di una nuova "città umanitaria" nella Striscia di Gaza meridionale, sulle rovine di Rafah, riporta il Times of Israel.

L'idea, secondo Katz, è quella di ospitare inizialmente circa 600mila palestinesi che vivono nella zona di Mawasi, sulla costa, da quando sono stati sfollati da altre zone della Striscia.

Ai palestinesi non sarà permesso di lasciare la zona, ha setto il ministro, e tutti verranno sottoposti a screening per assicurarsi che non vi siano agenti di Hamas tra loro.

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaHamas