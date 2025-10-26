Sabato 25 Ottobre 2025

La strage non è inevitabile

La strage non è inevitabile
Katz, ordine a Idf di distruggere i tunnel di Gaza

Nella parte della Striscia ancora sotto controllo israeliano

L'esercito israeliano ha ricevuto l'ordine di iniziare a distruggere i tunnel sul lato israeliano della 'Linea Gialla' di Gaza, la parte del territorio palestinese della Striscia che rimane sotto il controllo israeliano. Lo ha comunicato su X il ministro della Difesa israeliano Israel Katz. Katz ha spiegato che la distruzione dei tunnel era la "missione centrale" dell'esercito, sostenendo che il 60% delle strutture è ancora intatto. "Ho dato istruzioni all'Idf di porre la questione della distruzione dei tunnel come missione centrale ora nell'area gialla sotto il nostro controllo" ha scritto.

GazaTerrorismo