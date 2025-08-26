Katz, 'manterremo le nostre posizioni sul monte Hermon in Siria'

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che l'Idf manterrà le proprie posizioni sul versante siriano del Monte Hermon e nelle "zone di sicurezza" considerate necessarie dallo Stato ebraico per proteggere le comunità delle alture del Golan e della Galilea dalle minacce provenienti dalla Siria, definendola una "lezione chiave" dall'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Lo riporta il Times of Israel. Katz ha affermato inoltre che Israele continuerà anche a difendere le comunità druse in Siria, che hanno subito violenze ricorrenti negli ultimi mesi.

Le sue dichiarazioni giungono dopo che l'inviato statunitense Thomas Barrack ha visitato Israele domenica per colloqui con il premier Benyamin Netanyahu su Siria e Libano, in seguito alle notizie secondo cui Gerusalemme sarebbe vicina a raggiungere un'intesa con Damasco. Il leader siriano Ahmed al-Sharaa ha confermato ai giornalisti arabi che il suo governo è in trattative "avanzate" con Israele per un accordo di sicurezza, dichiarando a Sky News Arabic che qualsiasi accordo si baserebbe sulle linee di disimpegno del 1974. Sharaa ha sottolineato che, sebbene non sia il momento giusto per un trattato di pace, accetterebbe qualsiasi accordo che avvantaggi la Siria e la regione in generale.

Channel 12 ha riferito domenica che l'accordo emergente prevede la smilitarizzazione del versante siriano delle alture del Golan, il ripristino dell'esercito siriano bloccato nelle aree sensibili, il divieto di ingresso di armi strategiche in Siria e la creazione di un corridoio umanitario per Jabal al-Druze. In cambio, la Siria riceverebbe assistenza per la ricostruzione dagli Stati Uniti e dagli Stati del Golfo.