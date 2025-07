Katz, 'il destino dello Yemen sarà lo stesso di Teheran'

"Il destino dello Yemen sarà lo stesso di Teheran": lo ha affermato oggi in una nota il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz. "Gli Houthi pagheranno un prezzo elevato per aver lanciato missili contro lo Stato di Israele. Continueremo ad agire in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo per difendere lo Stato di Israele", ha aggiunto.

Katz ha confermato che le Forze di Difesa del Paese stanno colpendo "obiettivi terroristici del regime terroristico Houthi presso il porto di Hodeida e stanno reprimendo con forza qualsiasi tentativo di ripristinare l'infrastruttura terroristica attaccata in precedenza".