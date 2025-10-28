Katz, 'Hamas pagherà caro attacco truppe e inerzia su ostaggi'

Il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz afferma che Hamas pagherà "a caro prezzo" l'attacco ai soldati dell'Idf avvenuto oggi a Rafah, nel sud di Gaza, e le violazioni dell'accordo in base al quale avrebbe dovuto restituire i corpi degli ostaggi rimasti nella Striscia.
"L'attacco ai soldati dell'Idf a Gaza da parte dell'organizzazione terroristica Hamas supera una palese linea rossa, a cui l'Idf risponderà con grande forza", afferma Katz in una dichiarazione. "Hamas pagherà più e più volte l'aver attaccato i soldati e aver violato l'accordo di restituzione degli ostaggi caduti".