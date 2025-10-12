Domenica 12 Ottobre 2025

Sostenere lavoro e imprese

Raffaele Marmo
Sostenere lavoro e imprese
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Omicidio PalermoDiane KeatonGarlascoAccordo GazaBallando con le stelle Crollo bitcoin
Acquista il giornale
Ultima oraKatz, 'dopo rilascio ostaggi distruggeremo i tunnel di Hamas'
12 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Katz, 'dopo rilascio ostaggi distruggeremo i tunnel di Hamas'

Katz, 'dopo rilascio ostaggi distruggeremo i tunnel di Hamas'

'In accordo con gli Usa e secondo un meccanismo internazionale'

'In accordo con gli Usa e secondo un meccanismo internazionale'

'In accordo con gli Usa e secondo un meccanismo internazionale'

Israele annuncia che distruggerà ciò che resta della rete di tunnel di Hamas sotto Gaza, operando, con l'approvazione degli Stati Uniti, una volta che gli ostaggi israeliani saranno stati liberati: lo ha dichiarato stamani il ministro della Difesa, Israel Katz, aggiungendo che l'operazione sarà condotta nell'ambito di un "meccanismo internazionale" guidato dagli Stati Uniti, sponsor del cessate il fuoco di Gaza in vigore da tre giorni.

"La grande sfida per Israele dopo la fase di rilascio degli ostaggi sarà la distruzione di tutti i tunnel terroristici di Hamas a Gaza", ha dichiarato Katz in una nota, ricordando come la rete di cunicoli abbia permesso di nascondere combattenti, armi e ostaggi e di colpire a sorpresa le truppe israeliane. "Ho ordinato all'esercito di prepararsi a svolgere questa missione", ha aggiunto Katz. (ANSA-AFP).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaHamas