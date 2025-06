Katz convoca riunione urgente su attacchi coloni all'Idf

Il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che terrà oggi una "riunione urgente" con i responsabili della sicurezza per discutere degli attacchi dei coloni contro l'Idf in Cisgiordania. "Questo fenomeno deve essere fermato immediatamente. Adotteremo tutte le misure necessarie e sradicheremo completamente questa violenza. Nessuno oserà alzare le mani contro i soldati dell'Idf e i membri delle forze di sicurezza", ha dichiarato Katz in una nota.