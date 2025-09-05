Venerdì 5 Settembre 2025

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
5 set 2025
Katz, a Gaza stiamo aprendo le porte dell'inferno

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, afferma che Israele ha emesso il suo primo avviso formale di evacuazione ai residenti di un edificio a più piani nella città di Gaza in vista di un imminente attacco, avvertendo che le operazioni delle IDF non faranno che intensificarsi finché Hamas non accetterà i termini di Israele per un accordo di cessate il fuoco. "Ora il catenaccio sta per essere rimosso dalle porte dell'Inferno a Gaza", scrive su X. "Una volta aperta la porta, non verrà più chiusa".

© Riproduzione riservata

