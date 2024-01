Kate ricoverata in ospedale per un intervento all'addome, esito positivo dell'operazione

Kate Middleton, principessa di Galles, è stata ricoverata in un ospedale a Londra, dove ieri ha subito un intervento chirurgico all'addome, descritto come "con successo" da fonti della corte britannica ai media. Non è stata fornita una specifica del tipo di intervento a cui la consorte dell'erede al trono William è stata sottoposta. Tuttavia, le fonti hanno sottolineato che la principessa dovrà rimanere in ospedale per almeno 10-15 giorni e che non si prevede che possa riprendere i suoi impegni ufficiali fino a Pasqua.