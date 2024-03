Kate, 'ci è voluto tempo per spiegare la situazione ai bambini'

Seduta su una panchina, la principessa Catherine ha parlato per due minuti e 16 secondi, nel video messaggio registrato mercoledì scorso dai Bbc Studios. In jeans e un maglione bianco a righe blu, Kate ha parlato - sottolinea il Guardian - con calma, abbassando brevemente lo sguardo quando ha raccontato "l'enorme shock" della sua famiglia per la notizia: "William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia. Come si può immaginare, ci è voluto del tempo. Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento. Ma, la cosa più importante, ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene". Secondo il palazzo è stata la stessa Kate a voler fornire un aggiornamento medico e porre fine a ulteriori speculazioni. La 42enne principessa ha spiegato che la diagnosi è arrivata dopo l'intervento chirurgico e rassicurato di sentirsi bene e di "diventare più forte ogni giorno. Sono stati due mesi incredibilmente difficili per tutta la nostra famiglia, ma ho avuto un fantastico team medico che si è preso molta cura di me, cosa di cui sono molto grata". "Avere William al mio fianco è anche una grande fonte di conforto e rassicurazione. Così come l'amore, il sostegno e la gentilezza che sono stati dimostrati da tanti di voi. Significa così tanto per entrambi", ha aggiunto: "Ora abbiamo bisogno di un po' di tempo, spazio e privacy mentre completo il trattamento. Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia e non vedo l'ora di tornare quando potrò, ma per ora devo concentrarmi sul recupero completo. In questo momento penso anche a tutti coloro le cui vite sono state colpite dal cancro. Per tutti coloro che affrontano questa malattia, in qualunque forma, per favore non perdere la fede o la speranza. Non siete soli", ha concluso Kate.