Kara-Murza condannato a 25 anni in Siberia per aver condannato la guerra Vladimir Kara-Murza, condannato a 25 anni di carcere per tradimento e per aver denunciato l'offensiva di Mosca in Ucraina, è stato portato in una prigione siberiana di massima sicurezza. È stato messo in una cella di isolamento.