Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
29 ago 2025
Kallas, usare Fondo della Pace Ue per acquistare armi Usa

Budapest continua a bloccare i fondi. 'Offerte varie opzioni'

Budapest continua a bloccare i fondi. 'Offerte varie opzioni'

Budapest continua a bloccare i fondi. 'Offerte varie opzioni'

Il Fondo Europeo per la Pace può "dare finanziamenti per l'iniziativa" della Nato Purl (ovvero l'acquisto prioritario di armi made in Usa richieste sa Kiev) e dunque si deve "sbloccare la situazione". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas al termine dell'informale difesa, precisando che sono state date diverse opzioni all'Ungheria, come gli opt-out in stile Nato, per togliere il veto. In tutto sono 6,6 miliardi di euro i fondi bloccati. "Questi finanziamenti potrebbero fare la differenza", ha aggiunto.

