Sabato 30 Agosto 2025

Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
Ultima ora
Ultima oraKallas, 'su Gaza siamo divisi e così non abbiamo voce'
30 ago 2025
Kallas, 'su Gaza siamo divisi e così non abbiamo voce'

"Non sono molto ottimista, persino la nostra proposta su Horizon, molto indulgente, non ha raccolto la maggioranza necessaria, lancia un messaggio che siamo divisi e se non abbiamo una voce unica su questo non abbiamo voce sulla scena globale". Lo ha detto Kaja Kallas, alto rappresentante Ue a margine della ministeriale informale in corso a Copenaghen.

"Dobbiamo avere una exit strategy, non possiamo immaginare la situazione in cui, se c'è una tregua o un accordo di pace, gli asset congelati della Russia siano restituiti se non pagano le riparazioni all'Ucraina, quindi avremo una discussione approfondita sulla questione", ha aggiunto.

© Riproduzione riservata

UcrainaRussia