"Il nostro messaggio è chiaro: non si può alimentare la guerra in Europa e non affrontare le conseguenze". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas al termine del Consiglio Esteri, commentando l'imposizione di sanzioni ai danni di compagnie e individui cinesi. "Su questo dobbiamo essere chiari, non dobbiamo ripetere gli errori fatti con la Russia: serve forza e unità".