Kallas, 'sanzioni a ministri israeliani estremisti e Hamas'

"Oggi al Collegio dei Commissari abbiamo discusso della situazione a Gaza, l'operazione a Gaza City rappresenta un'escalation della guerra, oggi presentiamo un robusto pacchetto di sanzioni: l'obiettivo non è punire Israele ma migliorare la situazione a Gaza, tutti gli Stati membri sono d'accordo nel dire che la situazione umanitaria è intollerabile". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas in conferenza stampa, precisando che "oltre ai ministri israeliani estremisti" nel pacchetto - che deve essere approvato all'unanimità - "ci sono altri membri di Hamas e coloni violenti". La proposta inoltre include misure sul commercio.