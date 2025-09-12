Kallas, 'presto nuove sanzioni, colpiremo petrolio russo'

Giovedì 11 Settembre 2025

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
12 set 2025
'Bene il rinnovo delle lista nera, completiamo 19/o pacchetto'

"Abbiamo appena esteso le nostre sanzioni alla Russia. Allo stesso tempo, stiamo completando il lavoro sul 19/o pacchetto, che prevede ulteriori restrizioni sulle vendite di petrolio russo, sulle petroliere fantasma e sulle banche. Continueremo a soffocare i finanziamenti alla guerra di Putin." Lo annuncia, su X, l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Kaja Kallas. Il rinnovo delle sanzioni individuali è stato approvato, come avviene usualmente, per sei mesi dalla riunione dei Rappresentanti Permanenti dei 27.

