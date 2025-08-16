Kallas, Mosca finirà guerra quando non potrà continuarla

La determinazione di Trump per un accordo di pace "è fondamentale". "La dura realtà è che la Russia non ha alcuna intenzione di porre fine a questa guerra a breve. Anche mentre le delegazioni si incontravano, la Russia ha lanciato nuovi attacchi contro l'Ucraina. Putin continua a trascinare i negoziati e spera di farla franca. Ha lasciato Anchorage senza impegnarsi a porre fine alle stragi. Gli Usa hanno il potere di costringere la Russia a negoziare seriamente". "Mosca non porrà fine alla guerra finché non si renderà conto che non può continuare". Lo dice l'alta rappresentante Ue Kaja Kallas in una dichiarazione scritta ai media.