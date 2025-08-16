Sabato 16 Agosto 2025

La lezione di Monaco 1938

Bruno Vespa
La lezione di Monaco 1938
16 ago 2025
Kallas, Mosca finirà guerra quando non potrà continuarla

'Non vuole porvi fine a breve, gli Usa possono farla negoziare'

'Non vuole porvi fine a breve, gli Usa possono farla negoziare'

'Non vuole porvi fine a breve, gli Usa possono farla negoziare'

La determinazione di Trump per un accordo di pace "è fondamentale". "La dura realtà è che la Russia non ha alcuna intenzione di porre fine a questa guerra a breve. Anche mentre le delegazioni si incontravano, la Russia ha lanciato nuovi attacchi contro l'Ucraina. Putin continua a trascinare i negoziati e spera di farla franca. Ha lasciato Anchorage senza impegnarsi a porre fine alle stragi. Gli Usa hanno il potere di costringere la Russia a negoziare seriamente". "Mosca non porrà fine alla guerra finché non si renderà conto che non può continuare". Lo dice l'alta rappresentante Ue Kaja Kallas in una dichiarazione scritta ai media.

