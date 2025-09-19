Venerdì 19 Settembre 2025

Uno yankee a Windsor

Deborah Bonetti
Uno yankee a Windsor
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mig russi EstoniaEsplosione MarcianiseSciopero treni 22 settembreBtp Valore 2025Tim Burton Monica Bellucci
Acquista il giornale
Ultima oraKallas, la Russia sta testando il nostro limite
19 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Kallas, la Russia sta testando il nostro limite

Kallas, la Russia sta testando il nostro limite

"E' chiaro che la Russia sta testando fino a dove può arrivare". Lo ha detto a Brasilia l'Alto rappresentante dell'Unione...

"E' chiaro che la Russia sta testando fino a dove può arrivare". Lo ha detto a Brasilia l'Alto rappresentante dell'Unione...

"E' chiaro che la Russia sta testando fino a dove può arrivare". Lo ha detto a Brasilia l'Alto rappresentante dell'Unione...

"E' chiaro che la Russia sta testando fino a dove può arrivare". Lo ha detto a Brasilia l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera, Kaja Kallas, rispondendo sui jet russi in Estonia. "Da parte nostra - ha aggiunto - non dobbiamo mostrare debolezza, perché la debolezza è un invito ad andare oltre. La nostra risposta è quella di fare maggiore pressione affinché anche la Russia si voglia sedere al tavolo" delle trattative.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

RussiaUnione Europea