Kallas, la Russia sta testando il nostro limite

"E' chiaro che la Russia sta testando fino a dove può arrivare". Lo ha detto a Brasilia l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera, Kaja Kallas, rispondendo sui jet russi in Estonia. "Da parte nostra - ha aggiunto - non dobbiamo mostrare debolezza, perché la debolezza è un invito ad andare oltre. La nostra risposta è quella di fare maggiore pressione affinché anche la Russia si voglia sedere al tavolo" delle trattative.