Kallas, 'i territori temporaneamente occupati sono di Kiev'

10 ago 2025
'Nessuna pace che consenta altre aggressioni a Ucraina e Ue'

"Mentre lavoriamo per una pace giusta e duratura, il diritto internazionale è chiaro: tutti i territori temporaneamente occupati appartengono all'Ucraina". Lo afferma in una nota l'Alta rappresentante dell'Ue, Kaja Kallas.

"Una pace sostenibile significa anche che l'aggressione non può essere premiata. Gli obiettivi di guerra della Russia vanno oltre la conquista di territori: Mosca ha iniziato questo conflitto per distruggere l'Ucraina e minare la sicurezza europea. Un accordo non deve diventare una piattaforma per nuove aggressioni russe contro l'Ucraina, l'alleanza transatlantica e l'Europa", evidenzia.

