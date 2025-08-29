Venerdì 29 Agosto 2025

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Pilato TarantinoSorteggi Europa LeagueUcrainaAlessia MoraniPensioni settembre 2025
Acquista il giornale
Ultima oraKallas e 26 Paesi Ue, 'Mosca fermi le uccisioni'
29 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Kallas e 26 Paesi Ue, 'Mosca fermi le uccisioni'

Kallas e 26 Paesi Ue, 'Mosca fermi le uccisioni'

Raid contro civili e obiettivi non militari crimini di guerra

Raid contro civili e obiettivi non militari crimini di guerra

Raid contro civili e obiettivi non militari crimini di guerra

"I recenti attacchi della Russia a Kiev e ad altre città ucraine rappresentano una deliberata escalation e minano gli sforzi verso la pace". Lo afferma l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas pubblicando una sua dichiarazione sostenuta da 26 Stati membri, dopo il veto di Budapest ad una nota congiunta. "La Russia deve porre fine alle uccisioni e dimostrare una sincera volontà di pace: gli attacchi intenzionali contro civili e obiettivi non militari sono crimini di guerra", si legge nella dichiarazione, che ricorda come il raid abbia danneggiato i palazzi della delegazione Ue a Kiev.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina