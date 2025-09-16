Martedì 16 Settembre 2025

Maurizio Sacconi
16 set 2025
Kallas, 'domani misure Ue per chiaro segnale a Israele'

'Esigiamo la fine di questa situazione'

"L'offensiva terrestre di Israele a Gaza peggiorerà ulteriormente una situazione già disperata. Ciò comporterà più morti, più distruzione e più sfollati. Domani, la Commissione Ue presenterà misure volte a esercitare pressioni sul governo israeliano affinché cambi rotta riguardo alla guerra a Gaza. Sospendere le concessioni commerciali e imporre sanzioni ai ministri estremisti e ai coloni violenti segnalerebbe chiaramente che l'Ue esige la fine di questa situazione." Lo scrive su X l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas.

