Kallas, 'da Pechino arriva sfida diretta all'Occidente'

"Il Presidente Xi a Pechino riceve i leader di Iran, Russia e Corea del Nord. Non si tratta solo di ritrovi anti-occidentali ma è una sfida diretta e al sistema internazionale delle regole, non è questione simbolica". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas presentando l'accordo con il Mercosur. "Questa è la realtà che l'Europa deve affrontare: mentre i leader occidentali si sforzano per la diplomazia le autocrazie si trovano per un nuovo ordine mondiale".

"Un nuovo ordine globale sta prendendo forma. Non potrà essere definito senza l'Europa, ma sarà plasmato da ciò che vorrà fare l'Europa: se saremo disposti a riconoscere la necessità che l'Europa svolga un ruolo geopolitico, se saremo disposti a costruire il nostro potere geopolitico per farlo". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas nel suo discorso all'Euiss. "Per coloro che ancora dubitano che l'Europa debba svolgere un ruolo geopolitico, lo abbiamo sempre fatto quando ce n'era bisogno, lo stesso vale oggi".