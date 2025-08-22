Venerdì 22 Agosto 2025

22 ago 2025
Kallas, 'cedere territorio dell'Ucraina è trappola di Putin'

Lasciare che la Russia mantenga i territori dell'Ucraina occupati militarmente è una "trappola in cui Putin vuole farci cadere". Lo ha affermato l'Alta rappresentante per la Politica estera dell'Unione europea, Kaja Kallas, parlando dei tentativi di avviare un processo di pace in un'intervista alla Bbc.

Ha aggiunto che il presidente russo "non ha fatto una sola concessione" rispetto ai termini di un eventuale accordo per fermare le ostilità e che anzi "ha aumentato le uccisioni" con gli attacchi aerei in Ucraina. Kallas, in merito alle garanzie di sicurezza per Kiev, ha detto che l'opzione migliore è quella rappresentata da un "forte esercito ucraino", sottolineando l'importanza di evitare misure che "siano solo sulla carta".

