Kaja Kallas critica Robert Fico per la partecipazione alle celebrazioni a Mosca

L'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas ha criticato il premier slovacco Robert Fico, unico leader europea a partecipare alle celebrazioni a Mosca per l'80/o anniversario della vittoria sulla Germania nazista. "Non riesco proprio a capirlo. Tutti coloro che sostengono la libertà, l'indipendenza e tutti i valori europei dovrebbero essere in Ucraina oggi, nel Giorno dell'Europa, e non a Mosca", ha detto Kallas che oggi partecipa all'incontro con altri ministri degli Esteri europei a Leopoli, in Ucraina.