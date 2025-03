Kaja Kallas al Consiglio di Sicurezza Onu: "La Russia fermi l'invasione in Ucraina"

Mosca continua la sua invasione su vasta scala dell'Ucraina. Siamo chiari: questa guerra può finire all'istante se la Russia, l'unica responsabile, ritira le sue truppe e smette di bombardare l'Ucraina. Mosca può fermare questa guerra in qualsiasi momento ma ha scelto di non farlo, nonostante tutti gli sforzi fatti finora, perché non ha raggiunto i suoi obiettivi di guerra. Questo non è cambiato". Così in Consiglio di Sicurezza Onu l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas. "Gli ucraini non vogliono far parte della Russia. Hanno combattuto per tre anni. Meritano di scegliere il loro futuro e dovremmo tutti sostenerli", ha aggiunto.

"Questa guerra non è né una 'guerra europea' né un conflitto tra vicini, né una guerra per procura. L'Ucraina è uno stato sovrano di 40 milioni di persone che ha combattuto per tre anni per sopravvivere e mantenere la propria indipendenza. Le conseguenze si estendono ben oltre l'Ucraina, sconvolgendo i mercati globali di cibo ed energia", ha aggiunto Kallas.