Juventus pareggia a Bruges, Bologna trionfa in Champions League

La Juventus pareggia 0-0 a Bruges mentre il Bologna trova la prima vittoria nella settima giornata di Champions League. In Belgio, la Juve dopo uno scialbo primo tempo ha creato qualche occasione nella ripresa ma senza trovare la rete e incamera così il terzo pareggio. Al Dall'Ara, i tedeschi sono andati in vantaggio con un rigore di Guirassy ma nella ripresa c'è stata la rimonta rossoblù, con Dallinga e Iling Junior in gol a stretto giro per la gioia dei tifosi di casa.