L'aereo di Julian Assange è arrivato sulle isole Marianne, territorio americano nel Pacifico. Il 52enne fondatore di Wikileaks è arrivato su un jet privato all'aeroporto di Saipan. Mercoledì ci sarà l'udienza dove, in virtù del patteggiamento, sarà condannato a 5 anni che ha già scontato in un carcere britannico, quindi Assange sarà libero e potrà partire per l'Australia il giorno stesso.