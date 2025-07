Julia Roberts per la prima volta a Venezia con After the hunt

Si annuncia già una regina fra i divi alla 82/a Mostra del cinema di Venezia: è Julia Roberts, che per la prima volta arriva al lido, come protagonista del nuovo film di Luca Guadagnino, After the Hunt presentato fuori concorso. La star interpreta Alma, stimata docente di un ateneo della Ivy League, si ritrova a difendere un collega accusato di molestie sessuali verso una studentessa.

"Quando Amazon ci ha proposto il film era ovviamente inclusa la presenza della protagonista - spiega il direttore della Mostra, Alberto Barbera in conferenza stampa - non avrebbe avuto senso presentarlo senza la sua interprete principale". A chi gli chiede come si aspetta sarà la presenza della star, lui risponde "lo vedremo, non ne ho la minima idea. Mi dice Luca che Julia è stata una persona straordinaria sul set, estremamente disponibile, gentile, collaborativa, meravigliosa e quindi mi auguro che la sua presenza a Venezia corrisponda a questo".