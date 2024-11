Jovanotti torna col singolo Montecristo, 'sono emozionato'

Jovanotti torna con il nuovo singolo Montecristo, dal 22 novembre in radio e su tutte le piattaforme digitali. E il primo passo di un percorso che rompe le regole, ridefinisce gli orizzonti musicali dell'artista e porta all'uscita del nuovo album, il prossimo 31 gennaio, già disponibile in preorder per Soleluna/Island/ Universal Music Publishing/Drd Srl. "Sono emozionato, sento il battito che accelera nel petto, perché ripartire con nuova musica e nuovi progetti è bellissimo. Abbiamo tanto da condividere nei prossimi mesi, sarà pazzesco, si parte!", ha scritto sui social Lorenzo. Il singolo accompagnato da un videoclip diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia per YouNuts, e prodotto da Art Vibes di Max Brun, è girato alle prime ore del mattino a Lido di Staranzano in provincia di Gorizia, con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e il supporto di PromoTurismoFVG e di Fvg Film Commission. L'uscita di Montecristo anticipa l'atteso ritorno dal vivo di Jovanotti con il PalaJova 2025, il tour che, già sold-out al 70%, segna il suo ritorno nei palazzetti dopo sette anni.