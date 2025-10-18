Jolie, 'violati diritti umani, cosa impedisce di aiutare Gaza?'

"Come tanti altri sto cercando di capire quello che sta succedendo adesso a Gaza, cosa veramente vogliono dire le dichiarazioni ufficiali, come si intende intervenire per aiutare persone, famiglie così disperate, che hanno sofferto una tale tragedia". Lo dice Angelina Jolie, rispondendo ai giornalisti sul red carpet della Festa del Cinema di Roma dove presenta Couture di Alice Winocour, sulle battaglie personali di tre donne, coinvolte nel bailamme delle sfilate di Parigi.

In Medio Oriente "stiamo guardando qualcosa che è così devastante, che ha messo in discussione tutte le leggi e le tutele internazionali sui diritti umani - aggiunge -. Ora dobbiamo chiedere al sistema di istituzioni e leggi internazionali cosa stia bloccando l'offrire un aiuto concreto alle zone del mondo più disperate come il Sudan del Sud, l'Afghanistan, Gaza. Siamo più consapevoli che mai della sofferenza degli altri, sappiamo quali dovrebbero essere le basi della protezione dei diritti umani, come andrebbero tutelati i bambini gli ospedali, ma non vediamo entrare in azione tutti quelli che avevano garantito tutela e aiuto, dobbiamo chiederci perché".