Jolani, Siria non eserciterà più interferenze negative in Libano

Il nuovo leader siriano, al Jolani, afferma che il suo Paese non eserciterà più un'influenza "negativa" in Libano e rispetterà la sovranità del Paese vicino, ricevendo una delegazione guidata dal leader druso libanese Walid Jumblatt. La Siria non avrà più "interferenze negative in Libano e rispetterà la sovranità del Libano, la sua integrità territoriale, la sua indipendenza decisionale e la sua stabilità", ha assicurato al Jolani.