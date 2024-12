Il leader dei ribelli siriani al Jolani afferma che non ci sarà amnistia per i torturatori dei detenuti. "Li perseguiremo in Siria e chiediamo ai Paesi di consegnarci coloro che sono fuggiti affinché si possa ottenere giustizia", ha affermato in una dichiarazione pubblicata sul canale Telegram della televisione di Stato siriana.