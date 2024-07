John Mayall, leggenda del blues britannico, è morto a 90 anni

John Mayall, il pioniere del blues britannico il cui collettivo musicale degli anni '60, i Bluesbreakers, contribuì a inaugurare un periodo fertile per il rock e portò alla ribalta chitarristi come Eric Clapton, è morto all'età di 90 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia. Mayall, cantante e polistrumentista soprannominato "il padrino del blues britannico" e arrangiatore di alcuni dei più grandi del genere dell'epoca, "è morto pacificamente nella sua casa in California", ha pubblicato la famiglia su Facebook, senza specificare la causa della morte. "I problemi di salute che hanno costretto John a porre fine alla sua epica carriera in tournée hanno finalmente portato la pace per uno dei più grandi guerrieri della strada di questo mondo", si legge. "John Mayall ci ha regalato 90 anni di instancabili sforzi per educare, ispirare e intrattenere." L'influenza di Mayall sul rock degli anni '60 e oltre è enorme. I membri dei Bluesbreakers alla fine si unirono o formarono gruppi tra cui Cream, Fleetwood Mac, Rolling Stones e molti altri. All'età di 30 anni, nel 1963, Mayall si trasferì a Londra dal nord dell'Inghilterra. Sentendo la rivoluzione nell'aria, abbandonò la sua professione di grafico per abbracciare una carriera nel blues, lo stile musicale nato nell'America nera. Ha collaborato con una serie di giovani chitarristi tra cui Clapton, Peter Green, poi dei Fleetwood Mac, e Mick Taylor che ha contribuito a formare i Rolling Stones. Mayall si trasferì in California nel 1968 e fece un lungo tour in America nel 1972. Negli anni '60 registrò numerosi album storici tra cui "Crusade", "A Hard Road" e "Blues From Laurel Canyon". Ne seguirono altre decine negli anni '70 e fino al suo ultimo, "The Sun Is Shining Down", nel 2022. Mayall è stato insignito di un OBE, Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico, nel 2005.