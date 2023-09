Johansson, 'un'intesa oggi sul Patto migranti è possibile'

"Sono stati fatti progressi e sono ottimista sul fatto che oggi si possa trovare un'intesa sull'ultima tranche del Patto sulla migrazione. Dopo potremo cominciare i triloghi. Come per altri capitoli del Patto all'inizio ci sono state tensione ma alla fine siamo riusciti a gestire" un accordo. Lo ha detto la commissaria agli Affari Interni Ylva Johansson, parlando ai cronisti prima del Consiglio Affari Interni. La riunione, oltre al dossier migranti e al Memorandum sulla Tunisia, vedrà sul tavolo il tema della protezione temporanea per gli ucraini e quello della lotta al traffico di droga dal Sudamerica.