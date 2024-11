Johansson, 'l'intesa Italia-Albania non mi turba affatto'

Il protocollo Italia-Albania sulla gestione della migrazione "non mi turba affatto". Lo ha detto la commissaria agli Affari Interni Ylva Johansson nel corso di un'intervista ad un gruppo di agenzie internazionali, tra cui l'ANSA. La Commissaria ha sottolineato che le domande di asilo avvengono in base al diritto italiano e che sia l'Organizzazione Internazionale per la Migrazione (Iom) che l'agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr) "sono state coinvolte" per supervisionare i centri. "Gli hub per i rimpatri sono un'altra cosa e per ora non c'è nulla di concreto", ha aggiunto.